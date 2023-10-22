Вера Звонарёва вместе с немкой Зигемунд стала чемпионкой парного турнира в Наньчане

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай) в парном разряде.

В титульном матче посеянные под вторым номером Звонарёва и Зигемунд уверенно обыграли японский тандем Эри Ходзуми/Макото Ниномия (4). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки и немки. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Ходзуми и Ниномии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что для Звонарёвой этот титул стал 15-м в карьере, причём 6 из них она выиграла именно с Зигемунд.