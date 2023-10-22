39-летняя Вера Звонарёва завоевала 15-й парный титул в карьере

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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва завоевала 15-й парный титул в карьере.

Это произошло на турнире категории WTA-250 в Наньчане (Китай). На нём она выступала в паре с немкой Лаурой Зигемунд. В титульном матче посеянные под вторым номером Звонарёва и Зигемунд уверенно обыграли японский тандем Эри Ходзуми/Макото Ниномия (4). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки и немки.

Примечательно, что из 15 завоёванных титулов 6 Звонарёва выиграла именно с Зигемунд.

«Чемпионат» рекомендует познакомиться со всеми напарницами Звонарёвой, с которыми она завоёвывала титулы.

Лаура Зигемунд — 6 (US Open — 2020, Лион, Майами-2022, Вашингтон, Нинбо, Наньчан-2023);

Елена Лиховцева — 2 (Берлин-2005, Окленд-2006);

Анастасия Мыскина — 1 (Кубок Кремля — 2004);

Натали Деши — 1 (US Open — 2006);

Виктория Азаренко — 1 (Индиан-Уэллс-2009);

Светлана Кузнецова — 1 (Australian Open — 2012);

Тимя Бащински — 1 (Санкт-Петербург-2018);

Анастасия Потапова — 1 (Москва-2018);

Екатерина Александрова — 1 (Будапешт-2019).