39-летняя Вера Звонарёва завоевала 15-й парный титул в карьере

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва завоевала 15-й парный титул в карьере.
Это произошло на турнире категории WTA-250 в Наньчане (Китай). На нём она выступала в паре с немкой Лаурой Зигемунд. В титульном матче посеянные под вторым номером Звонарёва и Зигемунд уверенно обыграли японский тандем Эри Ходзуми/Макото Ниномия (4). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки и немки.
Примечательно, что из 15 завоёванных титулов 6 Звонарёва выиграла именно с Зигемунд.
«Чемпионат» рекомендует познакомиться со всеми напарницами Звонарёвой, с которыми она завоёвывала титулы.
Лаура Зигемунд — 6 (US Open — 2020, Лион, Майами-2022, Вашингтон, Нинбо, Наньчан-2023);
Елена Лиховцева — 2 (Берлин-2005, Окленд-2006);
Анастасия Мыскина — 1 (Кубок Кремля — 2004);
Натали Деши — 1 (US Open — 2006);
Виктория Азаренко — 1 (Индиан-Уэллс-2009);
Светлана Кузнецова — 1 (Australian Open — 2012);
Тимя Бащински — 1 (Санкт-Петербург-2018);
Анастасия Потапова — 1 (Москва-2018);
Екатерина Александрова — 1 (Будапешт-2019).