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Арина Соболенко встретилась с Сереной Уильямс и Викторией Бекхэм на светском мероприятии

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила открытие роскошного ресторана в итальянском стиле Casadonna в Майами (США).

«Что за ночь!» — подписала Соболенко фото с мероприятия.

Мероприятие посетило огромное количество звёзд, в том числе теннисных – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки, а также американец Райлли Опелка.

На открытии Casadonna отметились такие селебрити, как Виктория Бекхэм, Камила Кабельо и другие.

Напомним, Арина уже долгое время живёт в Майами. В данный момент белоруска готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.