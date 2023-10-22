Прошла жеребьёвка турнира в Базеле, где сыграют Руне, Рууд, Маррей, Корда и другие

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 23 по 29 октября. Его действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим.
Посев соревнований возглавил шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне. В матче первого круга он сразится с сербом Миомиром Кецмановичем. Второй номер посева у трёхкратного финалиста турниров «Большого шлема» норвежца Каспера Рууда. Его первым соперником на турнире станет казахстанец Александр Бублик.
Интересные матчи первого круга турнира в Базеле:
Энди Маррей (Великобритания) – Янник Ханфман (Германия)
Себастьян Корда (США, 8) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Тейлор Фритц (США, 3) – Макс Пёрселл (Австралия)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Леандро Риди (Швейцария, WC)
Алекс де Минор (Австралия, 5) – Диего Шварцман (Аргентина).