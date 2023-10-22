Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Прошла жеребьёвка турнира в Базеле, где сыграют Руне, Рууд, Маррей, Корда и другие

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 23 по 29 октября. Его действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим.

Посев соревнований возглавил шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне. В матче первого круга он сразится с сербом Миомиром Кецмановичем. Второй номер посева у трёхкратного финалиста турниров «Большого шлема» норвежца Каспера Рууда. Его первым соперником на турнире станет казахстанец Александр Бублик.

Интересные матчи первого круга турнира в Базеле:

Энди Маррей (Великобритания) – Янник Ханфман (Германия)

Себастьян Корда (США, 8) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Тейлор Фритц (США, 3) – Макс Пёрселл (Австралия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Леандро Риди (Швейцария, WC)

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Диего Шварцман (Аргентина).