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Павел Котов проиграл Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме

Павел Котов проиграл Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме
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Российский теннисист, 109-я ракетка мира Павел Котов потерпел поражение в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В трёх сетах в борьбе спортсмен проиграл французу Гаэлю Монфису. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил семь двойных ошибок. На счету Гаэля Монфиса — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и восемь двойных ошибок.

Гаэль Монфис выиграл свой первый титул с января 2022 года, когда теннисист стал чемпионом турнира в Аделаиде (Австралия). Благодаря триумфу в Стокгольме спортсмен поднимется на 50 строчек в рейтинге ATP и вернётся в топ-100, расположившись на 90-м месте.

Павел Котов, в свою очередь, поднимется на 81-ю строчку рейтинга ATP.

Стокгольм. Финал
22 октября 2023, воскресенье. 16:05 МСК
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 3
4 		7 8 6
         
Гаэль Монфис
140
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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