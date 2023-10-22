Павел Котов проиграл Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме

Российский теннисист, 109-я ракетка мира Павел Котов потерпел поражение в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В трёх сетах в борьбе спортсмен проиграл французу Гаэлю Монфису. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6.
Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил два эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил семь двойных ошибок. На счету Гаэля Монфиса — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и восемь двойных ошибок.
Гаэль Монфис выиграл свой первый титул с января 2022 года, когда теннисист стал чемпионом турнира в Аделаиде (Австралия). Благодаря триумфу в Стокгольме спортсмен поднимется на 50 строчек в рейтинге ATP и вернётся в топ-100, расположившись на 90-м месте.
Павел Котов, в свою очередь, поднимется на 81-ю строчку рейтинга ATP.
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