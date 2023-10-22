Монфис — о победе в Стокгольме: особенный трофей. Первый, выигранный мной в статусе отца

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями от победы в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

«Какое невероятное совпадение! Спустя 12 лет после первой победы на турнире в Стокгольме я снова оказался на верхней ступеньке пьедестала почёта. 12 лет, 12 трофеев. Кажется, 12 — моё счастливое число. Но этот титул особенный. Это первый трофей, который я выиграл в статусе отца. То, что моя жена, моя мама и моя маленькая девочка рядом со мной, делает эту победу ещё более прекрасной. Огромное спасибо моей команде за поддержку. А теперь вперёд к новым победам вместе», — написал Монфис на своей странице в соцсетях.

Напомним, в финале турнира Монфис обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.