Рейтинг WTA, 23 октября: Самсонова — первая ракетка России, Касаткина потеряла 6 позиций

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Свёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла звание первой ракетки страны, опустившись с 11-го места на 17-е. Людмила Самсонова поднялась на 15-ю строчку, Вероника Кудерметова — на 16-ю.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг WTA от 23 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8425 очков;

2 (2). Ига Свёнтек (Польша) — 7795;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955;

4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865;

5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895;

6 (8). Маркета Вондроушова — 3839;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3695;

8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;

9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245;

10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) —2775…

15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2545;

16 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2460;

17 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2410…

21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

47 (49). Мирра Андреева (Россия) — 1158…

53 (52). Анна Блинкова (Россия) — 1110…

59 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;

60 (72). Диана Шнайдер (Россия) — 1021…

75 (68). Элина Аванесян (Россия) — 915…

83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821...

89 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 781.