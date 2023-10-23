Чесноков: иногда Карацев показывает феноменальный теннис, а порой совершает массу ошибок

Экс девятая ракетка мира и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков поделился мнением о выступлениях 37-й ракетки мира российского теннисиста Аслана Карацева в текущем сезоне.

«Карацев может играть очень здорово, невероятно здорово. Но всё-таки у него должно быть больше стабильности. Иногда Аслан показывает феноменальный теннис, а иногда у него случается масса невынужденных ошибок», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Напомним, Аслан Карацев дошёл до финала хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), в котором проиграл американскому теннисисту Бену Шелтону со счётом 5:7, 1:6. Выход в финал соревнований позволил Карацеву подняться на 13 строчек в мировом рейтинге и занять 37-е место.