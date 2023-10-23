Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко с совместной фотографии

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила на своей странице в социальной сети фотографию с открытия в Майами (США) ресторана в итальянском стиле, Casadonna — мероприятия, которое посетило огромное количество звёзд спорта и шоу-бизнеса. Внимание пользователей соцсети привлёк тот факт, что на фотографии Уильямс обрезала стоявшую с краю первую ракетку мира, Арину Соболенко из Беларуси.

Фото: Фото из личного архива С. Уильямс

Ранее фотографию с подписью «Что за ночь!», на которой изображены Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Давид Грутман и Арина Соболенко, белорусская теннисистка выложила на своей странице в социальной сети, отметив на ней американку.

Фото: Фото из личного архива А. Соболенко

23-кратную чемпионку турниров Большого шлема уже раскритиковали в комментариях, назвав этот поступок «грубым» и «низким».