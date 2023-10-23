Денис Шаповалов снялся с «‎Мастерса»‎ в Париже

24-летний канадский теннисист, располагающийся в данный момент на 50-й строчке рейтинга АТР, Денис Шаповалов снялся с турнира категории АТР-1000 в Париже, который пройдёт с 30 октября по 5 ноября.

Последний раз Денис Шаповалов играл в матче с россиянином Романом Сафиуллиным в рамках 1/8 финала Уимблдона-2023, уступив ему со счётом 1:3 по сетам. С тех пор канадец продолжает восстанавливаться от травмы колена.

В основной сетке «‎Мастерса»‎ в Париже Шаповалова заменит финалист турнира АТР-250 в Антверпене, француз Артюр Фис (38-е место в рейтинге АТР). Отметим, что Шаповалов опустится в конец первой сотни рейтинга АТР, поскольку у него сгорят 300 очков за выход в финал турнира в Вене в прошлом году.