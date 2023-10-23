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Агент Андрея Рублёва высоко оценил моральные качества россиянина

Агент Андрея Рублёва высоко оценил моральные качества россиянина
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Гало Бланко, бывший испанский теннисист, а ныне агент, работающий в числе прочих с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым, охарактеризовал своего клиента в честь прошедшего дня рождения. Напомним, 20 октября Рублёву исполнилось 26 лет.

«Я горд знать его как человека. Он сам решил не продлевать контракт с Nike после таких долгих и прекрасных отношений с компанией, чтобы создать собственный бренд и продавать товары, доход с которых идёт на пожертвования детским благотворительным организациям. Он невероятно милосердный парень. У него очень большое и чистое сердце. С ним удивительно находиться рядом – он способен смеяться над собой», — приводит слова Бланко Tennis.com.

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