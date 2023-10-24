Касаткина — о Рублёве: он из парней, кто не позволит тебе заплатить за себя в ресторане

17-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что думает о чемпионе Олимпиады-2020 в миксте, пятой ракетке мира, соотечественнике Андрее Рублёве как о личности. Ранее, 20 октября Андрею исполнилось 26 лет.

«Это парень, который никогда не позволит тебе заплатить в ресторане или когда вы куда-то идёте. Так просто не бывает. Он всегда старается заботиться о других. Андрей – очень простой парень. Такой открытый – он никогда не откажется с тобой поговорить, если ты подойдёшь. Просто отличный человек.

На корте у него свои демоны в голове, но как человек этот парень один из самых добрых. Единственный микст, который я играла в жизни, был как раз с Андреем», — приводит слова Касаткиной Tennis.com.