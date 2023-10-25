Видео: Каспер Рууд исполнил невероятный твинер в матче с Бубликом на турнире в Базеле

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд исполнил невероятный твинер в стартовом матче на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
Норвежец сделал свечу ударом между ног в одном из розыгрышей поединка с 30-й ракеткой мира, представителем Казахстана Александром Бубликом.
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Встреча Рууда и Бублика продлилась 1 час и 48 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу норвежца. Рууд шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Бублика 14 эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Рууда в Базеле станет 96-я ракетка мира швейцарец Доминик Штефан Штрикер (WC).