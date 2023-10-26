Энди Маррей не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не смог пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В матче второго круга Маррей со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 2:6 проиграл 32-й ракетке мира, представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 10 минут. Маррей два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Этчеверри два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
За выход в полуфинал Вены Этчеверри сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Базель. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 21:10 МСК
40
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
|6
32
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
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