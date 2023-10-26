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Экс-тренер Федерера: у Руне непростая ситуация. Рядом с ним сильная родительская фигура

Экс-тренер Федерера: у Руне непростая ситуация. Рядом с ним сильная родительская фигура
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Пол Анакон, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, поделился мнением о начале сотрудничества датского спортсмена Хольгера Руне с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, немцем Борисом Беккером.

«Дело не всегда в том, кто тренер, а в том, как спортсмен и тренер взаимодействуют друг с другом. Поэтому заранее нельзя сказать наверняка, что получится. Сотрудничество Руне и Беккера выглядит как союз, заключённый на небесах. Но у Хольгера непростая ситуация. Рядом с ним находится сильная родительская фигура. Его мама всегда рядом, чтобы помочь. Не знаю, мешало ли это Муратоглу. Нужно посмотреть, будет ли согласие в работе Руне и Беккера, смогут ли они прийти к общей философии. Посмотрим, сможет ли каждый участник этого процесса держаться на своём месте и делать то, что должен», — приводит слова Анакона Tennis Channel.

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