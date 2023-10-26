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Энди Маррей: Серена Уильямс вдохновила многих. Она гораздо больше, чем просто спортсменка

Энди Маррей: Серена Уильямс вдохновила многих. Она гораздо больше, чем просто спортсменка
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о наследии американской теннисистки Серены Уильямс.

«Реакция на уход Серены на US Open, атмосфера во время её матчей — всё это было невероятно. Многие молодые теннисистки говорят, что именно она вдохновила их взять в руки ракетку. Серена играла огромную роль в карьере каждой из них. Она долго доминировала и так долго была в туре. Очевидно, мир тенниса был опечален её решением уйти — но какая невероятная карьера у неё была! Серена очень много сделала для спорта, и она гораздо больше, чем просто спортсменка. Она вдохновила множество людей по всему миру», — приводит слова Маррея Sky Sports.

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