Финалист Стокгольма Павел Котов рассказал о планах на концовку сезона

81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал, где планирует выступить до конца сезона.

«Сейчас запишусь в «альтернативу» на «Мастерс» в Берси: важно сделать это в последний день перед квалификацией. Если бы заявился раньше, то только под старым рейтингом – №109. Тогда был бы далеко от сетки квалификации. Если повезёт и попаду на турнир, то сыграю. А после Парижа планирую [поехать] на АТР-250 в Софию. После уже Москва. Предсезонные тренировки планирую провести в Дубае, а потом сразу напрямую полететь в Австралию: на турниры перед «Шлемом» и на сам Australian Open.

Мне хотелось бы продолжать выигрывать матчи. Цель – попасть в топ-50. Самое главное, что есть эта возможность: выходить на корт и играть. Давления никогда и не было. После Стокгольма понял, что могу играть финалы, выигрывать турниры на уровне АТР. Финал лишь придал мотивации, чтобы как можно быстрее дойти до ещё одного [финала] и уже сделать всё для того, чтобы его выиграть», – сказал Котов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.