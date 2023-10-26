Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Комментарии

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв отобрался на Итоговый турнир ATP — 2023. Это стало известно после победы россиянина над итальянским спортсменом Маттео Арнальди во втором круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Рублёв выступит на Итоговом турнире ATP в четвёртый раз подряд. Россиянин стал пятым теннисистом, гарантировавшим себе место на турнире. Ранее на Итоговый турнир ATP квалифицировались серб Новак Джокович, испанский спортсмен Карлос Алькарас, российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Итоговый турнир ATP — 2023 пройдёт с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является Новак Джокович.

Материалы по теме
Шевченко выиграл трёхчасовой триллер! Это первая победа Александра над игроком топ-10
Live
Шевченко выиграл трёхчасовой триллер! Это первая победа Александра над игроком топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android