Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв отобрался на Итоговый турнир ATP — 2023. Это стало известно после победы россиянина над итальянским спортсменом Маттео Арнальди во втором круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Рублёв выступит на Итоговом турнире ATP в четвёртый раз подряд. Россиянин стал пятым теннисистом, гарантировавшим себе место на турнире. Ранее на Итоговый турнир ATP квалифицировались серб Новак Джокович, испанский спортсмен Карлос Алькарас, российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Итоговый турнир ATP — 2023 пройдёт с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является Новак Джокович.