«Клип изменил мою жизнь так, как я даже не представлял». Иглесиас — о встрече с Курниковой

Испанский певец, лауреат премии «Грэмми» Энрике Иглесиас поделился воспоминаниями о знакомстве с российской теннисисткой Анной Курниковой, с которой музыкант состоит в отношениях около 20 лет, а также рассказал об общей семейной жизни. Пара познакомилась в 2002 году во время съёмок клипа на песню «Escape», а сейчас имеет трёх совместных детей.

«Клип изменил мою жизнь так, как я даже не мог представить. Когда мы встретились, мы в некотором смысле сразу поняли друг друга, хотя она и была из мира спорта. Она знала, на что похож мой мир. Я понимал, как выглядит её мир. И это понимание очень помогло. Мы начали понемногу сближаться, а затем притяжение становилось всё сильнее и сильнее.

Ты учишься по ходу дела. Бывают хорошие времена, бывают плохие, и их нужно пережить, чтобы всё стало по-настоящему хорошо. Многие люди говорят: «О да, я знаю, каков человек, с которым я хочу провести остаток своей жизни». Отчасти я с этим согласен, но всё же ты никогда не знаешь, куда заведёт жизнь и что может произойти.

Наши дети? Когда я забираю их из школы, а у них плохой день или они ссорятся или плачут, мы говорим: «Ребята, какая ваша любимая песня?» А потом кто-то из них начинает петь «I Like It», потом все подпевают, это очень мило. Сейчас я просто наслаждаюсь каждым днём!

И когда я отправляюсь в дорогу, очень скучаю по ним. Чувствую, что дети ещё недостаточно взрослые, чтобы поехать со мной в турне», — приводит слова Иглесиаса издание People.