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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над китаянкой Чжу Линь на малом Итоговом турнире

Самсонова переиграла обидчицу Кудерметовой на малом Итоговом. Людмила в шаге от плей-офф
Арина Полуянова
Самсонова переиграла обидчицу Кудерметовой
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Россиянке не помешали даже 40 невынужденных ошибок.

На малом Итоговом турнире в Чжухае близятся решающие встречи группового этапа. Одна из российских теннисисток – Дарья Касаткина – уже обеспечила себе выход в плей-офф благодаря победам над Барборой Крейчиковой (7:5, 1:6, 6:1) и Магдой Линетт (6:3, 6:4).

Другая россиянка – Людмила Самсонова – играет в группе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой и хозяйкой кортов Чжу Линь.

В четверг, 26 октября, Самсонова провела свой первый матч в Чжухае с Чжу Линь. Встреча завершилась в пользу россиянки со счётом 2:6, 6:2, 6:1. Людмила ответила обидчице Кудерметовой и просто так не пустила китаянку в полуфинал Итогового.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Обе теннисистки начали встречу довольно рвано: под первые две подачи китаянки Самсонова не смогла подстроиться – всё летело в сетку. После по аутам пару мячей раскидала Линь. Первый гейм оказался плотным и остался за китайской спортсменкой.

На своей подаче Самсонова была максимально сконцентрирована, благодаря чему второй гейм она забрала всухую. Поначалу в мини-партиях Линь борьбы выходило больше, чем на подачах Людмилы. Но только спешка и летящие в сетку мячи не позволяли россиянке подбираться к брейкам.

Первые проблемы у Самсоновой начались в четвёртом гейме при счёте 1:2. После уверенно выигранной первой подачи Людмила упустила свой гейм, не взяв ни одного очка. Китаянка сделала первый брейк, хотя на своих подачах дальше и продолжала испытывать прессинг от россиянки. Людмиле же всё не хватало концентрации и точности, чтобы выигрывать решающие розыгрыши, а мячи продолжали лететь точно в сетку.

При счёте 2:5 на своей подаче Самсонова ничего не могла удержать в своих руках: ни очки, ни сет. На невынужденных ошибках и трёх нереализованных брейк-пойнтах россиянки Линь забрала первую партию.

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Второй сет Самсонова начала довольно бодро. По крайней мере, в первых двух розыгрышах на подаче Линь, когда россиянка на время перевела счёт в свою пользу – 0:30. Затем снова поползли недочёты, концентрация растерялась, куда-то ушла мощь в игре, и уже к третьему гейму второй партии Людмила набрала 25 невынужденных ошибок. Хотя порой в её игре пробивались красивые виннеры.

Первый, вымученный брейк Самсонова сделала при счёте 1:1 во втором сете. Минимум ошибок, максимум попадания мячей в корт – и первенство перешло в руки россиянки. Теперь же всё стало ускользать от китаянки: Линь утратила фокус из первого сета и отдала вторую партию – 2:6.

В третьем сете Самсонова тянуть не стала и в стартовом же гейме сделала брейк. А во втором брейканула Линь. В третьем преимущество снова вернулось к Людмиле. В её игре появились вариативность и уверенность. Это помогло россиянке сделать ещё несколько брейков.

К концу матча Самсонова выглядела в разы мощнее соперницы. Периодически к ней возвращались ошибки из первых двух сетов, но выдержка россиянки оказалась сильнее. Заключительный сет Людмила забрала со счётом 6:1.

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Чжу Линь попала на Итоговый по уайлд-кард. Ей 29 лет. В про-туре она играет с 2010 года, но лучшие свои результаты показывает в текущем сезоне: Линь дебютировала в топ-35, добралась до 1/8 финала Australian Open и выиграла один турнир серии WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Самсоновой 24 года. На уровне WTA она выступает с 2014-го. Как и Чжу Линь, Людмила проводит пока самый результативный свой сезон. С одной стороны, первые четыре титула россиянка завоевала в прошлом году, а в текущем сезоне проиграла три финала WTA из трёх. С другой – в этом году Людмила впервые плотно подобралась к топ-10 мирового рейтинга и летом занимала 12-ю строчку. Сегодня она 15-я ракетка мира.

Чжухай-2023. Сетка

Для выхода из группы Самсоновой необходимо в пятницу, 27 октября, одержать победу над Кудерметовой. Причём сделать это важно за два сета, потому что в спину будет дышать Линь.

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