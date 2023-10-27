Глава Australian Open: Алькарас и Гауфф — наследники «Большой четвёрки» и Серены Уильямс

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли высказался о лучших молодых теннисистах.

«Хороших игроков и в женском, и в мужском туре сейчас много. Некоторые из них претендуют на то, чтобы стать полноценными наследниками «Большой четвёрки» и Серены Уильямс. Думаю, что Коко Гауфф и Карлос Алькарас — это те спортсмены, которые выделяются и являются наследниками этих великих теннисистов. Но отличных молодых игроков действительно много, и это здорово», — приводит слова Тайли Tennis Up To Date.

Напомним, в «Большую четвёрку» входят бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, сербский игрок Новак Джокович и британец Энди Маррей. 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас сейчас занимает второе место в рейтинге ATP, а 19-летняя американка Кори Гауфф является третьей ракеткой мира среди женщин. В этом году оба выиграли по одному «Шлему» — Алькарас победил на Уимблдоне, а Гауфф завоевала титул на US Open.