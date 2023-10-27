Мама Руне объяснила, почему Хольгер играл в матче с Баэсом без кепки

Анеке Руне, мама шестой ракетки мира, датского теннисиста Хольгера Руне, объяснила, почему её сын играл в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) с аргентинским спортсменом Себастьяном Баэсом без своей фирменной кепки. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1 в пользу Руне.

«Хольгер время от времени возился с этим, но сам Борис Беккер, когда играл, считал, что чем меньше лишних вещей на тебе во время матча, тем лучше. Поэтому теперь никаких кепок, цепочек и так далее. Думаю, Хольгер с этим согласился», — приводит слова Анеке Руне BT.

Ранее стало известно, что шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер стал тренером Руне.