Видеообзор победы Кудерметовой над Самсоновой в матче малого Итогового турнира WTA

16-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой (15-я в рейтинге WTA) в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA — 2023 в Чжухае (Китай). Игра завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Кудерметовой.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации.

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Кудерметова в этой встрече пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Самсоновой семь эйсов, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Отметим, что ход этого поединка дважды переворачивался на 180 градусов. Людмила уступала 0:3 с двумя брейками во втором сете, после чего оформила сопернице «скрытую баранку», а затем вела 5:2 и 40:15 на своей подаче в решающей партии, но упустила двойной матчбол и в итоге проиграла пять геймов подряд.

Таким образом, из группы «Роза» в полуфинал малого Итогового турнира WTA вышла китайская теннисистка Чжу Линь. Ранее в плей-офф соревнований квалифицировались россиянка Дарья Касаткина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.