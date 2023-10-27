Хольгер Руне с трудом пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле
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Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Руне со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл 32-ю ракетку мира, представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча Руне с Этчеверри продлилась 2 часа и 42 минуты. Руне 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Этчеверри шесть эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
За выход в финал соревнований в Базеле Руне сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, действующий чемпион) — Александр Шевченко (Россия, Q).
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