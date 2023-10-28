Янчук объяснил поражение Касаткиной в полуфинале малого Итогового турнира WTA

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной от представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи в полуфинале малого Итогового турнира WTA.

«Это нормальный результат поединка, потому что силы у них практически равны. Матч получился довольно интересным, но теннисистка из Бразилии покрупнее и помощнее Касаткиной. И она играет посолиднее. К тому же Беатрис сейчас находится на подъёме и действовала хорошо, свободно и раскованно. А Даша вроде бы неплохо разыгрывает мяч, плетёт интересную игровую паутину, но ей не хватает острых наступательных действий. Например, она порой не пробивала смэш, нанося обычные удары с верхней точки траектории мяча.

Дарья хотела выиграть, но в каких-то моментах поединка перестраховывалась и не решалась на более острые и рискованные действия. А класс игры у них примерно равный», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».