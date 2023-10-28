Елена Рыбакина прокомментировала ветреную погоду в Канкуне

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, рассказала о погоде в Канкуне (Мексика) накануне старта Итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Здесь очень ветрено, но уверена, что я и мои соперники адаптируемся, чтобы показать хорошее шоу», — сказала Елена Рыбакина в интервью пресс-службе турнира.

Напомним, Итоговый турнир WTA начнётся в ночь с воскресенья, 29 октября, на понедельник, 30 октября, и продлится до 5 ноября. Призовой фонд соревнований в мексиканском городе Канкун составит $ 9 млн. Елена Рыбакина сыграет в стартовом поединке турнира, её соперницей будет американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.