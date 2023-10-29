Сафиуллин обыграл Томпсона и прошёл в основную сетку «‎Мастерса»‎ в Париже

43-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин в трёх сетах обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в рамках второго раунда квалификации к турниру категории АТР-1000 в Париже (Франция). Эта победа позволила Роману пройти в основную сетку соревнований.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. За это время российский теннисист восемь раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. У Томпсона 11 подач навылет и ни одной двойной ошибки. Это была четвёртая встреча двух теннисистов между собой, теперь Роман Сафиуллин ведёт в личном противостоянии со счётом 3-1.

Турнир категории АТР-1000 пройдёт в Париже с 30 октября по 5 ноября в закрытом помещении на хардовом покрытии.