Рейтинг ATP, 30 октября: Хачанов вернулся в топ-15, Шевченко поднялся на 20 позиций

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.
Лучшим среди российских теннисистов остаётся Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге. Андрей Рублёв сохранил пятое место, а Карен Хачанов вернулся в топ-15 рейтинга. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».
Рейтинг ATP. 30 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200.
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4935.
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435.
7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705.
9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540.
10 (9). Тейлор Фритц (США) — 3500…
15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385…
35 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1203…
45 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…
63 (83). Александр Шевченко (Россия) — 807…