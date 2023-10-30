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Рейтинг ATP, 30 октября: Хачанов вернулся в топ-15, Шевченко поднялся на 20 позиций

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Лучшим среди российских теннисистов остаётся Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге. Андрей Рублёв сохранил пятое место, а Карен Хачанов вернулся в топ-15 рейтинга. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 30 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200.

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4935.

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435.

7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705.

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540.

10 (9). Тейлор Фритц (США) — 3500…

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385…

35 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1203…

45 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…

63 (83). Александр Шевченко (Россия) — 807…