Саккари объяснила свои слёзы после поражения от Соболенко в матче Итогового турнира WTA

Девятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, почему расплакалась после поражения от белоруски Арины Соболенко в матче Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

«Мне нечего сказать. Думаю, совершенно очевидно, что я не чувствовала свою игру, мне было некомфортно. Это очень плохой день. Думаю, я не первый и не последний человек, который плакал на корте. Это нехорошо. Никто не любит, когда его растаптывают на корте», — сказала Саккари после матча.

Напомним, Соболенко разгромила Саккари со счётом 6:0, 6:1. Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.