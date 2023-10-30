Тренер Медведева рассказал, как Даниил преодолел болезненное поражение на Australian Open

Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о кризисе подопечного после раннего поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Финалист 2022 года Медведев в трёх сетах проиграл американцу Себастьяну Корде в третьем круге соревнований.

«Тот период был трудным. Ситуация для меня как тренера осложнилась. Моя задача состояла в том, чтобы вернуть ему уверенность в своих силах, это нужно было делать изо дня в день, это довольно проблематично и нелегко. Я рад, что оставался сильным, сохранял уверенность и внутреннее спокойствие в попытке стать лучшей версией себя и лучшим тренером, которым мог быть в тот момент. Нам как команде всегда нужно сохранять боевой настрой, искать решения и принимать трудные моменты.

Я объяснял Даниилу, что в том матче Корда сыграл на максимум, а он – не на 100%, поэтому и не смог обыграть ту версию Корды, что ему в любом случае нечего стыдиться. Объяснял, насколько важно сохранить спокойствие и проанализировать, почему мы проиграли этому типу игроков, что именно поставило Даниила в затруднительное положение.

Даниил — это тот теннисист, который всегда хочет бороться, находить решения и побеждать, даже когда он выходит из себя на корте. Мы оба старались сделать всё, что в наших силах, и, поскольку у него большой талант и способность достигать высокого уровня, он нашёл свой путь к победе и снова стал «в ударе», прямо как Синнер в данный момент», — приводит слова Сервара Ubitennis.