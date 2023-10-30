Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева рассказал, как Даниил преодолел болезненное поражение на Australian Open

Тренер Медведева рассказал, как Даниил преодолел болезненное поражение на Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о кризисе подопечного после раннего поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Финалист 2022 года Медведев в трёх сетах проиграл американцу Себастьяну Корде в третьем круге соревнований.

«Тот период был трудным. Ситуация для меня как тренера осложнилась. Моя задача состояла в том, чтобы вернуть ему уверенность в своих силах, это нужно было делать изо дня в день, это довольно проблематично и нелегко. Я рад, что оставался сильным, сохранял уверенность и внутреннее спокойствие в попытке стать лучшей версией себя и лучшим тренером, которым мог быть в тот момент. Нам как команде всегда нужно сохранять боевой настрой, искать решения и принимать трудные моменты.

Я объяснял Даниилу, что в том матче Корда сыграл на максимум, а он – не на 100%, поэтому и не смог обыграть ту версию Корды, что ему в любом случае нечего стыдиться. Объяснял, насколько важно сохранить спокойствие и проанализировать, почему мы проиграли этому типу игроков, что именно поставило Даниила в затруднительное положение.

Даниил — это тот теннисист, который всегда хочет бороться, находить решения и побеждать, даже когда он выходит из себя на корте. Мы оба старались сделать всё, что в наших силах, и, поскольку у него большой талант и способность достигать высокого уровня, он нашёл свой путь к победе и снова стал «в ударе», прямо как Синнер в данный момент», — приводит слова Сервара Ubitennis.

Материалы по теме
Три россиянина в одной половине сетки. С кем в Париже сыграют Медведев и Рублёв?
Три россиянина в одной половине сетки. С кем в Париже сыграют Медведев и Рублёв?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android