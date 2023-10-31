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WTA — о критике: старались обеспечить соответствие корта нашим строгим стандартам

WTA — о критике: старались обеспечить соответствие корта нашим строгим стандартам
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Женская теннисная ассоциация (WTA) ответила на недовольство игроков условиями на Итоговом чемпионате WTA — 2023 в Канкуне (Мексика).

«Мы рады впервые провести Итоговый турнир в Канкуне и усердно работали над строительством стадиона, где сыграют восемь лучших теннисисток и женских пар. Команда добросовестно трудилась в сжатые сроки, несмотря на плохие погодные условия, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам», — говорится в официальном заявлении WTA.

Напомним, многие теннисистки, принимающие участие в Итоговом турнире, раскритиковали организацию и подготовку корта.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ранее заявила: «Это не тот уровень организации, которого ждёшь от Итогового турнира. Честно говоря, я не считаю безопасным двигаться на этом корте». Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина добавила: «Корт не подходит для соревнований такого уровня. Всё было сделано второпях, времени что-то исправить не было, это видно».

Итоговый чемпионат WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.

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