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Роман Сафиуллин обыграл Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Париже

Роман Сафиуллин обыграл Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Париже
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Сафиуллин, начавший соревнования с квалификации, в матче второго раунда соревнований нанёс поражение второй ракетке мира, представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Сафиуллин один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Алькарас не выполнил ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Париже.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Сафиуллин сыграет с соотечественником, 16-м сеяным Кареном Хачановым.

Париж. 2-й круг
31 октября 2023, вторник. 22:55 МСК
Роман Сафиуллин
45
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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