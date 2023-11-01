Роман Сафиуллин обыграл Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Сафиуллин, начавший соревнования с квалификации, в матче второго раунда соревнований нанёс поражение второй ракетке мира, представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Сафиуллин один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Алькарас не выполнил ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Париже.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Сафиуллин сыграет с соотечественником, 16-м сеяным Кареном Хачановым.