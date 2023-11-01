«Мастерс» в Париже — 2023: результаты матчей 31 октября, турнирная сетка

В Париже (Франция) продолжается турнир серии «Мастерс» на харде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 31 октября.

Теннис. «Мастерс». Результаты матчей 31 октября

1-й круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 6:7, 4:6.

Душан Лайович (Сербия, LL) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 7:5, 6:3.

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Александр Зверев (Германия, 10) — 6:4, 5:7, 4:6.

Себастьян Корда (США) — Хуберт Хуркач (Польша, 11) — 3:6, 7:6, 3:6.

Даниэль Альтмайер (Германия, LD) — Артюр Фис (Франция) — 6:2, 6:4.

Джеффри-Джон Вулф (США, Q) — Маккензи Макдональд (США) — 6:1, 4:6, 2:6.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6, 6:4.

Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:4, 6:3.

Гаэль Монфис (Франция, SR) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 6:4, 6:7, 5:7.

2-й круг

Тейлор Фритц (США, 9) — Даниэль Альтмайер (Германия, LD) — отказ Фритца.

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:2, 6:2.

Карен Хачанов (Россия, 16) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 7:5.

Александр Бублик (Казахстан) — Николас Харри (Чили) — 7:6, 7:6.

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:4.

Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 4:6, 3:6.

Соревнования в Париже продлятся до 5 ноября.