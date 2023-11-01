Сафиуллин впервые в карьере войдёт в топ-40 рейтинга ATP

Благодаря неожиданной победе российского теннисиста Романа Сафиуллина, во втором круге турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже, в матче со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом, спортсмен впервые в карьере вошёл в топ-40 рейтинга ATP. На данный момент находится на 39-й строчке в топе, обновляемом в живом времени. После турнира его достижение будет оформлено официально.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 37 минут. Сафиуллин один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Алькарас не выполнил ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Сафиуллин сыграет с соотечественником, 16-м сеяным Кареном Хачановым.