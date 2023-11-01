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Ольховский: Сафиуллин выглядел увереннее и лучше Алькараса — просто переиграл его

Ольховский: Сафиуллин выглядел увереннее и лучше Алькараса — просто переиграл его
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Париже.

«Это одна из самых больших побед в карьере Романа. Сафиуллин на таких больших турнирах вообще не проходил далеко. Для него это новое ощущение. По игре Роман выглядел увереннее и лучше Алькараса. Даже темп, который пытался навязать Алькарас, Роман просто его переигрывал. Алькарас не был готов к такому первому матчу — это тоже сыграло свою роль. Но Сафиуллин просто великолепен. Это отличный матч, он — молодчина!

Может ли на таком кураже далеко зайти? Следующий круг против Хачанова — там психологическая история. Предыдущий матч Роман проиграл Карену. Хачанов сыграл достаточно уверенно, поэтому будет интересно. Когда ты побеждаешь такого сильного игрока как Алькарас, то, с одной стороны, это прилив эмоций, а с другой — ты очень сильно выкладываешься», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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