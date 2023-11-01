Ольховский: матч Медведева — качели. Но вылет с «Мастерса» нельзя назвать трагедией

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

«Где-то Димитров сыграл великолепно, где-то Медведев снова допустил нелепые ошибки. Этот матч был как качели. Даниил отыгрался с нескольких матчболов, играя просто великолепно. Он вытащил просто сумасшедший гейм, а потом начал допускать лёгкие ненужные ошибки. Сплошные качели туда-сюда. Думаю, что это может быть связано с усталостью после турнира в Вене. Но перерыв был целых три дня. За это время можно успеть восстановиться. Ничего страшного для Медведева не произошло! Да, он вылетел с «Мастерса». Неприятно, но это никак нельзя назвать трагедией. Впереди самый важный турнир года. Нужно сделать всё, чтобы удачно выступить на Итоговом в Турине», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.