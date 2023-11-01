Рууд проиграл на старте турнира в Париже и впервые за два года покинет топ-10 рейтинга ATP
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд потерпел поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Из-за него норвежец впервые за два года покинет топ-10 рейтинга ATP.
В матче второго круга Рууд (8) со счётом 5:7, 4:6 проиграл 21-й ракетке мира, представителю Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Серундоло шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Серундоло станет полуфиналист Уимблдона, 11-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач (11).
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