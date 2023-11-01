Хуберт Хуркач первым с 2019 года подал 1 тыс. эйсов за один сезон

Полуфиналист Уимблдона-2021, 11-я ракетка мира, 26-летний польский теннисист Хуберт Хуркач (рост 196 см) первым с 2019 года в ATP-туре исполнил более 1000 эйсов за сезон.

Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Во втором круге соревнований Хуркач со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. В этом матче Хуберт 19 раз подал навылет, благодаря чему общее число его эйсов в 2023 году перевалило за 1000 (1003).

Отметим, что последними теннисистами, кому удавалось добиться подобного достижения, были американцы Джон Иснер (209 см) и Райлли Опелка (211 см) в 2019 году. С 1991 года (с этого времени велась статистика) подавали хотя бы раз за сезон 1000 эйсов всего девять игроков.