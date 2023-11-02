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Жабер обыграла Вондроушову и одержала первую победу на Итоговом турнире WTA

Жабер обыграла Вондроушову и одержала первую победу на Итоговом турнире WTA
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Представительница Туниса Онс Жабер обыграла чешку Маркету Вондроушову в матче Итогового турнира WTA со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, в первом матче Жабер уступила американке Кори Гауфф. Вондроушова, в свою очередь, в первом матче уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
02 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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