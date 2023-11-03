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Новак Джокович с трудом одолел Таллона Грикспора на «Мастерсе» в Париже

Новак Джокович с трудом одолел Таллона Грикспора на «Мастерсе» в Париже
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Джокович (1) с трудом одолел 23-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Напряжённая встреча продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. Джокович девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Грикспора 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Стоит отметить, что первый сет Джокович проиграл, ведя со счётом 4:1.

Следующим соперником Джоковича в Париже станет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 6, действующий чемпион) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 21:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Таллон Грикспор
23
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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