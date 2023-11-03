Новак Джокович с трудом одолел Таллона Грикспора на «Мастерсе» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Джокович (1) с трудом одолел 23-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Напряжённая встреча продлилась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. Джокович девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Грикспора 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Стоит отметить, что первый сет Джокович проиграл, ведя со счётом 4:1.

Следующим соперником Джоковича в Париже станет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 6, действующий чемпион) — Даниэль Альтмайер (Германия).