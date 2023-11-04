Джокович пробился в полуфинал «Мастерса» в Париже, в трёх сетах обыграв Руне

Сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала спортсмен одолел седьмую ракетку мира из Дании Хольгера Руне в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Теннисисты провели на корте практически три часа. По ходу матча Новак Джокович выполнил десять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил четыре двойные ошибки. На счету Хольгера Руне — восемь подач навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и три двойные ошибки.

За выход в финал Новак Джокович поборется либо с Андреем Рублёвым (Россия, 5), либо с Алексом де Минором (Австралия, 13). Соперник сербского теннисиста определится сегодня, 4 ноября, ночью.