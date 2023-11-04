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Рублёв победил де Минора и вышел в полуфинал турнира в Париже, где сыграет с Джоковичем

Рублёв победил де Минора и вышел в полуфинал турнира в Париже, где сыграет с Джоковичем
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Пятый сеяный россиянин Андрей Рублёв победил 13-го сеяного австралийца Алекса де Минора в матче 1/4 финала турнира ATP категории «Мастерс» в Париже со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Игра прошла на центральном корте стадиона Берси и продолжалась 2 часа 1 минуту 31 секунду.

По ходу матча россиянин сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из 15 брейк-пойнтов. Австралиец пять раз подал на вылет, трижды ошибся на подаче и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Всего Рублёв выиграл 95 очков, а де Минор — 80.

В полуфинале россиянин сыграет с первым сеяным на турнире сербом Новаком Джоковичем. В другом матче на этой стадии встретятся болгарин Григор Димитров и седьмой сеяный грек Стефанос Циципас.

Париж. 1/4 финала
04 ноября 2023, суббота. 01:00 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
4 		6 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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