Рублёв победил де Минора и вышел в полуфинал турнира в Париже, где сыграет с Джоковичем

Пятый сеяный россиянин Андрей Рублёв победил 13-го сеяного австралийца Алекса де Минора в матче 1/4 финала турнира ATP категории «Мастерс» в Париже со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Игра прошла на центральном корте стадиона Берси и продолжалась 2 часа 1 минуту 31 секунду.

По ходу матча россиянин сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из 15 брейк-пойнтов. Австралиец пять раз подал на вылет, трижды ошибся на подаче и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Всего Рублёв выиграл 95 очков, а де Минор — 80.

В полуфинале россиянин сыграет с первым сеяным на турнире сербом Новаком Джоковичем. В другом матче на этой стадии встретятся болгарин Григор Димитров и седьмой сеяный грек Стефанос Циципас.