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Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата WTA

Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата WTA
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По результатам шестого игрового дня Итогового чемпионата WTA, проходящего в Канкуне (Мексика), стали известны обе пары полуфинала.

Итоговый чемпионат WTA. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) — Кори Гауфф (США).

Арина Соболенко (Беларусь) — Ига Свёнтек (Польша).

Начало первого матча стоит ожидать не ранее 1:00 мск 5 ноября, а второй приблизительно в 2:30 мск.

Между Пегулой и Гауфф было три очных встречи, из которых Джессика одержала победу в двух. В последний раз девушки встречались в 1/4 финала на турнире в Монреале в 2023 году, где сильнее оказалась Пегула.

Между Соболенко и Свёнтек было девять игр, из которых Ига выиграла шесть. В последний раз теннисистки виделись на финале грунтового турнира в Мадриде в 2023 году. Там сильнее оказалась Соболенко.

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