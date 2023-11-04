Соболенко победила Рыбакину и вышла в 1/2 Итогового. Арина выиграла двухдневный марафон

2-3 ноября на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) проходят матчи 3-го, заключительного тура группового этапа. В группе Бакалар только одна встреча из двух имела турнирное значение. Чемпионка Australian Open 2023 года, первая ракетка мира Арина Соболенко сражалась с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (4). И из-за дождя это противостояние растянулось на два дня.

Обе теннисистки одержали по одной победе в первых двух играх на турнире, и победительница очного противостояния выходила в полуфинал. То есть матч по статусу ничем не отличался от четвертьфинала, хотя данная стадия и не предусмотрена на турнире.

«Уверена, что это будет тяжёлый матч. У нас всегда серьёзные битвы друг с другом. Условия неидеальны, и жаль, что мы не можем показывать свою лучшую игру, проводить качественные матчи. Это то, что я вижу и чувствую. Но думаю, что мы обе будем готовы к борьбе. Посмотрим, как всё сложится», — говорила Рыбакина на пресс-конференции после 2-го тура.

В личных встречах счёт был 4-2 в пользу Соболенко, однако в этом сезоне превосходство было у Рыбакиной: 2-1. Арина одержала волевую победу над Еленой в финале Australian Open, а та потом взяла реванш в решающем матче Индиан-Уэллса, после чего выиграла в четвертьфинале Пекина.

Матч начался ещё в четверг, 2 ноября. В первом сете у Рыбакиной не ладилась игра, в том числе и из-за очень сильного ветра. А Соболенко, хорошо действовавшая на подаче, брала и чужие геймы и, сделав два брейка (в первом и в пятом геймах), повела 5:1. А в седьмом гейме при счёте «ровно» на подаче Елены матч пришлось прервать из-за мощного ливня, причём представительница Казахстана успела уйти с сетбола.

Пауза составила более часа, и по возобновлении игры Рыбакина спасла ещё один сетбол и выиграла этот гейм. Однако затем Соболенко подала на сет — 6:2 за 40 минут игрового времени.

Арина Соболенко пережидает дождь в матче с Еленой Рыбакиной на Итоговом турнире WTA — 2023 в Канкуне Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй партии, во время которой дождь несколько раз принимался накрапывать, Соболенко во втором гейме позволила Рыбакиной заработать брейк-пойнт, но отыграла его — 1:1. А в третьем гейме Арина взяла подачу соперницы, после того как Елена после 30:0 на подаче стала ошибаться и сделала к тому же двойную ошибку на брейк-пойнте. Но удержать преимущество белоруска не смогла. Подавая, она тоже допустила двойную ошибку на брейк-пойнте — 2:2.

Ключевым в этом сете стал восьмой гейм. Рыбакина, принимая, взяла его под ноль и повела 5:3. И на этом программа игрового дня была окончена. Дождь возобновился, причём стал настолько сильным, что организаторы перенесли доигровку на пятницу.

Елена Рыбакина пережидает дождь в матче с Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA — 2023 в Канкуне Фото: Sarah Stier/Getty Images

Таким образом, доигровка началась с девятого гейма второго сета при счёте 5:3 в пользу Рыбакиной. Елена успешно подала на партию — 6:3.

В решающем сете, по ходу которого теннисисткам изрядно досаждал ветер (особенно на подаче), очень упорным оказался первый гейм, когда подавала Соболенко. Гейм этот, в котором восемь раз было «ровно», растянулся на 15 минут. И белоруска всё же взяла свою подачу, несмотря на три двойные ошибки и два брейк-пойнта, которые были у Рыбакиной. А во втором гейме брейк-пойнт спасла уже Елена — 1:1.

В четвёртом гейме Соболенко взяла подачу соперницы и повела 3:1. Затем белоруска допустила две двойные за гейм, и за счёт этого Рыбакина сделала ответный брейк. Но в шестом гейме Елена, подавая, не выиграла ни одного очка и, закончив двойной ошибкой, подарила Арине второй брейк — 4:2 в пользу последней.

Подавая на матч при 5:3, Соболенко столкнулась с огромными трудностями. Но отыграла в общей сложности пять брейк-пойнтов, после чего реализовала четвёртый матчбол — 6:2, 3:6, 6:3 за два с половиной часа игрового времени.

Вот так Соболенко вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, а Рыбакина покинула турнир. Соперницей Арины станет теннисистка, которая выиграет группу Четумаль.

В другом матче этой группы, начавшемся и закончившемся вовремя, то есть ещё в предыдущий день, играли Джессика Пегула (5), досрочно вышедшая в полуфинал с первого места, и Мария Саккари (8), которая, напротив, заведомо не имела шансов уйти с последней строчки. В первом сете Пегула выиграла первые пять геймов из шести — 5:1. Она трижды взяла подачу соперницы, а сама лишь однажды отдала свой гейм. При 5:2 американка не смогла подать на сет, но затем успешно отработала на приёме — 6:3.

Во второй партии инициатива также была у Пегулы. Джессика повела 4:0, затем отдала свою подачу, но при 5:2 реализовала первый же матчбол на приёме, закончив встречу эйсом — 6:3, 6:2 за 1 час 20 минут.

А в ночь с 3 на 4 ноября мск пройдут матчи 3-го тура в группе Четумаль, где никто ещё не обеспечил себе выхода в полуфинал и никто не потерял шансов попасть в топ-4. Ига Свёнтек (две победы в двух матчах) сыграет с Онс Жабер (одна победа), а Кори Гауфф (одна победа) — с Маркетой Вондроушовой (0 побед).

Итоговый чемпионат WTA в Канкуне завершится в воскресенье, 5 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».