«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, продолжится хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Расписание матчей 4 ноября

Полуфинал

Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.

Новак Джокович (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия) — начало матча приблизительно в 19:00 мск.

Димитров и Циципас встречались с друг другом семь раз, в шести матчах сильнее оказывался грек. Джокович и Рублёв имеют пять очных встреч, четыре из которых выигрывал серб.

Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датский теннисист Хольгер Руне. Призовой фонд турнира составляет € 5 779 335.