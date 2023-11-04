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Определились все участники Итогового чемпионата ATP — 2023. В списке два россиянина

Стали известны все участники Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. Окончательный список пополнили олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде девятая ракетка мира немец Александр Зверев и седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне.

Список квалифицировавшихся на Итоговый турнир ATP – 2023:

Новак Джокович (Сербия)

Карлос Алькарас (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Янник Синнер (Италия)

Андрей Рублёв (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Александр Зверев (Германия)

Хольгер Руне (Дания).

Действующим обладателем титула является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл норвежца Каспера Рууда.