Арина Соболенко повторила историческое достижение Жюстен Энен

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко стала первой за 17 лет теннисисткой, которой удалось за один сезон выйти в полуфинал на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и Итоговом турнире WTA. 17 лет назад, в 2006 году данного результата достигала семикратная чемпионка ТБШ, олимпийская чемпионка француженка Жюстен Энен.

В 2023 году Соболенко выиграла Australian Open (первый титул на ТБШ в карьере), была в полуфинале «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а также в финале US Open.

Ранее Соболенко пробилась в полуфинал Итогового чемпионата WTA. На групповом этапе она обыграла представительницу Греции Марию Саккари и казахстанку Елену Рыбакину и потерпела поражение от американки Джессики Пегулы.