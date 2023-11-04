Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила историческое достижение Жюстен Энен

Арина Соболенко повторила историческое достижение Жюстен Энен
Комментарии

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко стала первой за 17 лет теннисисткой, которой удалось за один сезон выйти в полуфинал на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и Итоговом турнире WTA. 17 лет назад, в 2006 году данного результата достигала семикратная чемпионка ТБШ, олимпийская чемпионка француженка Жюстен Энен.

В 2023 году Соболенко выиграла Australian Open (первый титул на ТБШ в карьере), была в полуфинале «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а также в финале US Open.

Ранее Соболенко пробилась в полуфинал Итогового чемпионата WTA. На групповом этапе она обыграла представительницу Греции Марию Саккари и казахстанку Елену Рыбакину и потерпела поражение от американки Джессики Пегулы.

Материалы по теме
Гауфф вышла в 1/2 с 17 двойными, Свёнтек попала на Соболенко, матч Звонарёвой сорвал дождь
Гауфф вышла в 1/2 с 17 двойными, Свёнтек попала на Соболенко, матч Звонарёвой сорвал дождь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android