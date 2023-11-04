Джокович — о матче с Руне в Париже: я сыграл один из худших тай-брейков в своей жизни

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Напомним, в четвертьфинале Джокович (1) со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона датчанина Хольгера Руне (6). В 2022 году Руне в финале Парижа встречался именно с Джоковичем, которого сенсационно одолел со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Этот матч был очень похожим на тот, что мы провели здесь в прошлом году, с постоянными «американскими горками», где всё решалось несколькими очками. Я сыграл один из худших тай-брейков в своей жизни, но знал, что смогу реабилитироваться в третьем сете.

После работы с Беккером Руне играет гораздо лучше. Я только могу отдать ему должное за то, как он был твёрд психологически на протяжении всей игры, он очень силён морально. К счастью, я чувствовал себя намного лучше, чем накануне», — сказал Джокович после матча.