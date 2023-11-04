Полуфинальный матч парного разряда Итогового турнира отложен из-за дождя

Матч парного разряда Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика) между Габриэлой Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Николь Меликар (СЩА)/Эллен Перес (Австралия) перенесён на более позднее время из-за дождя. Об этом сообщается на официальной странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в соцсети X (ранее Twitter).

«Первый парный матч отложен из-за дождя и будет перенесён на сегодняшний вечер. Сегодняшние полуфинальные матчи в одиночном разряде по-прежнему состоятся по графику», — говорится в сообщении.

Ранее из-за дождя был остановлен другой матч парного разряда, в котором встречались Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) и американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.