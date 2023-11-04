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Матч Звонарёва/Зигемунд с Гауфф/Пегулой остановлен из-за дождя и перенесён на завтра

Матч Звонарёва/Зигемунд с Гауфф/Пегулой остановлен из-за дождя и перенесён на завтра
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Сегодня, 4 ноября, состоялся матч в парном разряде на Итоговом чемпионате WTA между парой немки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвы и парой американок Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. В начале второго сета встреча была прервана из-за дождя и перенесена на завтра, 5 ноября.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
05 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
3 		1
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

На момент остановки матча счёт был в пользу американок — 6:3, 1:1. Матч поставлен на паузу на отметке 55 минут. За это время Зигемунд и Звонарёва не смогли сделать ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и не смогли реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. В свою очередь, Гауфф и Пегула не смогли исполнить ни одной подачи навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали один из шести возможных брейк-пойнтов.

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