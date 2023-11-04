Матч Звонарёва/Зигемунд с Гауфф/Пегулой остановлен из-за дождя и перенесён на завтра

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч в парном разряде на Итоговом чемпионате WTA между парой немки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвы и парой американок Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. В начале второго сета встреча была прервана из-за дождя и перенесена на завтра, 5 ноября.

На момент остановки матча счёт был в пользу американок — 6:3, 1:1. Матч поставлен на паузу на отметке 55 минут. За это время Зигемунд и Звонарёва не смогли сделать ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и не смогли реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. В свою очередь, Гауфф и Пегула не смогли исполнить ни одной подачи навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали один из шести возможных брейк-пойнтов.