Матч Звонарёва/Зигемунд с Гауфф/Пегулой остановлен из-за дождя и перенесён на завтра
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Сегодня, 4 ноября, состоялся матч в парном разряде на Итоговом чемпионате WTA между парой немки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвы и парой американок Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. В начале второго сета встреча была прервана из-за дождя и перенесена на завтра, 5 ноября.
Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
05 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Кори Гауфф
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Остановлен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
На момент остановки матча счёт был в пользу американок — 6:3, 1:1. Матч поставлен на паузу на отметке 55 минут. За это время Зигемунд и Звонарёва не смогли сделать ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и не смогли реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. В свою очередь, Гауфф и Пегула не смогли исполнить ни одной подачи навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали один из шести возможных брейк-пойнтов.
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